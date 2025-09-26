"Les carnets de Julie" au château de Chambord, dimanche 28 septembre 2025 sur NOVO 19

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera deux numéros des "Carnets de Julie" dans lesquels Julie Andrieu nous emmène au château de Chambord.

Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous allons partager avec Julie Andrieu qui va sillonner les routes de France.

Pour les fêtes de fin d'année, Julie Andrieu propose de faire découvrir le château de Chambord, construit par François Ier il y a près de 500 ans. Elle organise un festin digne de l'époque, sur une terrasse surplombant les jardins du château.

Elle fait appel au scénographe Charles Kaisin, spécialiste des dîners « surréalistes », ainsi qu'au chef étoilé Didier Clément, grand connaisseur de la gastronomie de la Renaissance. Ensemble, ils élaborent un menu composé uniquement de produits consommés au XVIe siècle, mettent en scène les arts de la table et réinventent un banquet avec les codes de l'époque. C'est l'occasion de rencontrer et de mobiliser les meilleurs producteurs et artisans de Touraine.

Le temps d'une soirée, Julie et son équipe, aidés par l'école hôtelière de Blois, remettent au goût du jour le faste de Chambord.