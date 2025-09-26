Inédit de "Faites entrer l'accusé sur l'affaire Estelle Mouzin dimanche 28 septembre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 28 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accuser" consacré à l'affaire Estelle Mouzin.

Le 3 septembre 2025, la justice a reconnu l'État français coupable de faute grave dans l'affaire Estelle Mouzin. Cette fillette de 9 ans avait été enlevée le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. L'État a été condamné pour les nombreux dysfonctionnements qui ont marqué l'instruction.

Une affaire qui a tenu la France en haleine et plongé une famille dans le désespoir... alors que le nom du coupable figurait dans l'enquête quelques semaines seulement après l'enlèvement. Pourquoi la justice a-t-elle mis près de 17 ans à suivre sérieusement la piste Fourniret ?

Le meurtrier d'Estelle a fini par être identifié. Mais en 2023, lorsque la cour d'assises des Hauts-de-Seine a jugé Monique Olivier pour complicité, l'« ogre des Ardennes » n'était pas dans le box. Fourniret était mort depuis plusieurs mois, trop malade pour révéler les circonstances du crime et aider à retrouver le corps.

Pourquoi la PJ de Versailles a-t-elle tardé à explorer cette piste, avant de l'écarter ? Qu'est-ce qui a empêché la justice de mettre en examen Michel Fourniret plus tôt ? Se serait-il livré s'il avait été confronté plus vite aux révélations de son épouse et aux preuves découvertes par les derniers enquêteurs ?

Au fil d'une enquête fouillée, auprès de policiers, gendarmes et magistrats, ce nouvel épisode revient sur les errances d'une instruction dont la lenteur est aussi exceptionnelle que choquante.

Soutenue par des témoignages inédits, l'émission raconte le tour de force accompli le 5 février 2019 par un trio d'avocats et une juge spécialisés dans les cold cases et les tueurs en série : ramener enfin la justice sur la piste Fourniret.