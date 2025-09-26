recherche
Véronique Sanson invitée du Portrait de la Semaine de "Sept à Huit" dimanche 28 septembre 2025 sur TF1

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 26 septembre 2025 208
Dimanche 28 septembre 2025 à 19:30 sur TF1, Véronique Sanson sera l'invitée du Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à huit".

Elle est une légende française. L’une des rares femmes, auteure-compositrice-interprète, de sa génération, que la musique et la scène ont sauvé de tout.

Car si elle est une femme libre, une battante, elle est « excessive en tout ». C’est ainsi qu’elle se définit elle-même.

Dans cet entretien, Véronique Sanson s’exprime, pour la première fois, sur le tragique accident que Pierre Palmade, son ex-mari, a provoqué il y a deux ans et demi.

Véronique Sanson – sa tournée intitulée « J’ai eu envie de vous revoir » du 10 octobre au 19 décembre, à la Seine Musicale - Paris les 12, 13 et 14 décembre.

