"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 28 septembre 2025 sur France 3

Dimanche 28 septembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Laurent Saint-Martin, ministre démissionnaire du Commerce extérieur et des Français de l’étranger.

12:00 Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord.

Au sommaire cette semaine :

En arrivant à Matignon il y a 20 jours, Sébastien Lecornu avait annoncé une rupture sur la méthode et sur le fond. Depuis, le Premier ministre consulte formations politiques et représentants syndicaux, pour l’heure sans résultat.

Manifestations et grèves sont prévues le 2 octobre par l’intersyndicale tandis que le Medef appelle à un grand meeting le 13 octobre pour défendre les entreprises. La fiscalité est au cœur des débats, entre une taxe Zucman défendue par la gauche, un impôt sur la fortune financière que le RN met en avant et ceux qui pensent rétablir l’ISF.

Quel budget, quel gouvernement au moment où les menaces internationales inquiètent aussi les Français ? C’est un Premier ministre en quête de stabilité qui cherche une voie étroite de compromis.

Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.