recherche
Magazines

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 28 septembre 2025 sur France 3

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 26 septembre 2025 201
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 28 septembre 2025 sur France 3

Dimanche 28 septembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Laurent Saint-Martin, ministre démissionnaire du Commerce extérieur et des Français de l’étranger.

12:00 Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord.

Au sommaire cette semaine :

En arrivant à Matignon il y a 20 jours, Sébastien Lecornu avait annoncé une rupture sur la méthode et sur le fond. Depuis, le Premier ministre consulte formations politiques et représentants syndicaux, pour l’heure sans résultat.

Manifestations et grèves sont prévues le 2 octobre par l’intersyndicale tandis que le Medef appelle à un grand meeting le 13 octobre pour défendre les entreprises. La fiscalité est au cœur des débats, entre une taxe Zucman défendue par la gauche, un impôt sur la fortune financière que le RN met en avant et ceux qui pensent rétablir l’ISF.

Quel budget, quel gouvernement au moment où les menaces internationales inquiètent aussi les Français ? C’est un Premier ministre en quête de stabilité qui cherche une voie étroite de compromis.

Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.

Dernière modification le vendredi, 26 septembre 2025 15:28
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; vendredi 26 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 26 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

26 septembre 2025 - 17:15

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; vendredi 26 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 26 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

26 septembre 2025 - 17:15

A ne pas manquer...

&quot;Échappées belles&quot; aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 2025 sur France 5

"Échappées belles" aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 202…

25 septembre 2025 - 14:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL