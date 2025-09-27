"13h15 le samedi" à bord d'un navire de l'OTAN en Arctique ce 27 septembre 2025 sur France 2

Ce 27 septembre 2025, "13h15 le samedi" vous embarque à bord de l'unique navire de recherche de l'OTAN, le NRV Alliance. Direction l'océan Arctique, où une équipe de scientifiques tente de relever les défis majeurs de demain.

Au-delà des hautes latitudes polaires, au cœur de l’océan Arctique, les caméras de "13h15 le samedi" ont obtenu un accès exceptionnel : embarquer à bord du NRV Alliance, l’unique navire de recherche de l’OTAN. Pendant quatre mois, ce bâtiment sillonne les mers gelées, là où la fonte des glaces bouleverse les équilibres et ouvre de nouvelles routes stratégiques.

A son bord, des scientifiques français, anglais et italiens étudient les ondes sonores pour comprendre comment le réchauffement climatique modifie la propagation des signaux acoustiques. Car dans ce monde silencieux, chaque changement compte.

L’enjeu est de taille : savoir prévenir les menaces sous-marines et détecter des présences invisibles, comme les sous-marins russes parfois présents dans ces eaux instables. Une aventure scientifique et stratégique hors du commun, à la croisée de la défense, du climat et de la géopolitique. Là où se joue aussi une partie décisive de la sécurité européenne.

Un reportage signé Clément Gargoullaud, Elise Leygnier, Anthony Delarbre, Pablo Rey, Eneour Leost, Juri Klusak / Kraken Films.