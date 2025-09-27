recherche
"Au bout de l'enquête" sur l’Ordre du temple solaire samedi 27 septembre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 27 septembre 2025 142
Samedi 27 septembre 2025 à 15:50, Marie Drucker vous proposera de découvrir un double épisode inédit du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire de l’Ordre du temple solaire.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Affaire de l'odre du temple solaire

Près de 70 morts lors de suicides collectifs, dont de nombreux enfants... Il y a trente ans, la France découvrait, horrifiée, l'existence de l'Ordre du temple solaire.

Au départ, un projet de vie vertueuse... mais dans les faits, une réalité mortifère. Sous couvert de passage volontaire vers une vie meilleure, des dizaines d'adeptes ont été éliminés, contre leur gré.

Pourquoi les gourous ont-ils forcés des adeptes à mourir ? Le “transit” vers l'étoile Sirius cachait-t-il un moyen facile de se débarrasser de personnes gênantes ?

Un film d’Hélène Gautier.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dernière modification le samedi, 27 septembre 2025 11:23
Publié dans Magazines, Samedi
Suivez nous...

