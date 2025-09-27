recherche
"C à vous" samedi 27 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 27 septembre 2025 218
"C à vous" samedi 27 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 27 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 27 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Amérique de Trump, écrans, désinformations

Gérald Bronner, professeur de sociologie à la Sorbonne, alerte sur une époque en rébellion contre la réalité.

Sur les traces du photographe inconnu de l'occupation

Philippe Broussard, directeur-adjoint de la rédaction du Monde, évoque les suites de son enquête.

Alexandre Orlov : l'ambassadeur russe espion du KGB en France

Étienne Girard, directeur-adjoint de la rédaction de L’Express, présente "Alexandre Orlov : Ambassadeur de Russie et taupe du KGB", co-écrit avec Béatrice Mathieu.

20:00 C à vous, la suite

Spéciale Chronique matinale à la radio

Philippe Caverivière sur RTL.

Nicolas Canteloup sur RMC.

Bertrand Chameroy sur France Inter.

Emmanuelle Bach pour son documentaire "Jean-Pierre Elkabbach, autoportrait de mon père" sur France 5 dimanche soir en seconde partie de soirée.

Dernière modification le samedi, 27 septembre 2025 12:57
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Suivez nous...

