"C à vous" samedi 27 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 27 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

19:00 C à vous

Amérique de Trump, écrans, désinformations

Gérald Bronner, professeur de sociologie à la Sorbonne, alerte sur une époque en rébellion contre la réalité.

Sur les traces du photographe inconnu de l'occupation

Philippe Broussard, directeur-adjoint de la rédaction du Monde, évoque les suites de son enquête.

Alexandre Orlov : l'ambassadeur russe espion du KGB en France

Étienne Girard, directeur-adjoint de la rédaction de L’Express, présente "Alexandre Orlov : Ambassadeur de Russie et taupe du KGB", co-écrit avec Béatrice Mathieu.

20:00 C à vous, la suite

Spéciale Chronique matinale à la radio

Philippe Caverivière sur RTL.

Nicolas Canteloup sur RMC.

Bertrand Chameroy sur France Inter.

Emmanuelle Bach pour son documentaire "Jean-Pierre Elkabbach, autoportrait de mon père" sur France 5 dimanche soir en seconde partie de soirée.