Coluche, Michel Blanc et Franck Dubosc : la bascule réussie du rire au drame dans "20h30 le samedi" sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 27 septembre 2025 sur France 2, la diffusion du document « Coluche, Michel Blanc et Franck Dubosc, du rire au drame. ».

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Coluche, Michel Blanc et Franck Dubosc, du rire au drame

Peu nombreux sont les comédiens capables de passer du rire aux larmes, d’être à l’aise à la fois dans la comédie populaire et dans un registre plus dramatique. Quand un acteur abonné aux comédies populaires décide de franchir le pas, cela peut être un pari risqué.

Ils sont quelques-uns à avoir réussi la bascule : Coluche avec Tchao Pantin, Michel Blanc et, plus récemment, Franck Dubosc.

Un récit signé Maxime Vautier, Jean-Charles Guichard et Sarah Jung.