"Sept à Huit" dimanche 28 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 28 septembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Rush sur le poulet

C'est la viande la plus consommée en France. Élevage en batterie, importation de l'étranger, qui profite de cet engouement ? Que cache cette consommation frénétique ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Chaos au marché aux puces de Saint-Ouen

Enquête sur les produits de contrefaçon qui l'envahissent.

Indonésie : l'enfer des villages de pratiques

Ces villages croulent sous les déchets qui sont exportés illégalement.

19:30 Le portrait de la semaine

Véronique Sanson

Elle est une légende française. L’une des rares femmes, auteure-compositrice-interprète, de sa génération, que la musique et la scène ont sauvé de tout. Car si elle est une femme libre, une battante, elle est « excessive en tout ». C’est ainsi qu’elle se définit elle-même. Dans cet entretien, Véronique Sanson s’exprime, pour la première fois, sur le tragique accident que Pierre Palmade, son ex-mari, a provoqué il y a deux ans et demi.