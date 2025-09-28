recherche
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 28 septembre 2025 198
De Gisèle Halimi à Pelicot, 50 ans de combat pour le consentement dans "13h15 le dimanche" sur France 2

Ce dimanche 28 septembre 2025, le magazine "13h15 le dimanche" propose une série inédite sur les destins croisés de Gisèle Halimi et Gisèle Pelicot. L'avocate défenseuse des droits des femmes et la victime dans le procès des viols de Mazan ont chacune participé au changement de regard de la société sur le viol. 

En septembre 2024 s’ouvrait le procès des viols de Mazan, qui a mis en lumière le courage de Gisèle Pelicot. Un procès qui a changé l’histoire et fait avancer les droits des femmes. Mais les débats et les slogans qui ont surgi à cette occasion rappellent étrangement une autre affaire, presque cinquante ans plus tôt : en 1978 à Aix-en-Provence, pour la première fois devant la justice, le consentement est au cœur de l’affaire.

Cette année-là, deux jeunes femmes, Anne Tonglet et Araceli Castellano, se battent pour que le viol dont elles ont été victimes soit reconnu comme un crime et non comme un simple délit. Ce procès est mené tambour battant par leur célèbre avocate Gisèle Halimi et sa jeune collaboratrice Agnès Fichot. Un procès public qui attire l’attention des médias et oblige, pour la première fois, les Français à regarder en face ce problème de société. Deux ans plus tard, une loi donnera enfin une définition de ce crime.

Maître Agnès Fichot, l’ancienne collaboratrice de Gisèle Halimi, raconte cette première affaire, et s’interroge au regard du procès Pelicot : en près de cinquante ans, les choses ont-elles changé ? 

Cette série documentaire en quatre épisodes s’appuie sur des archives des deux procès, des reconstitutions de l’affaire d’Aix-en-Provence, des témoignages d’historiens et de protagonistes de l’époque ainsi que sur des croquis d’audience du procès Pelicot.

Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
