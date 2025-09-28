recherche
Magazines

"Enquête exclusive - Ni taxes, ni État : qui sont ces libertariens qui révolutionnent l’Amérique ?" dimanche 28 septembre 2025 sur M6

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 28 septembre 2025 140
"Enquête exclusive - Ni taxes, ni État : qui sont ces libertariens qui révolutionnent l’Amérique ?" dimanche 28 septembre 2025 sur M6

Dimanche 28 septembre 2025 à 23:10, Bernard de la Villadière présentera un nouveau numéro du magazine "Enquête Exclusive" dont le thème sera « Ni taxes, ni État : qui sont ces libertariens qui révolutionnent l’Amérique ? ».

Au large du Honduras, l’île de Prospera est un mirage high-tech sorti des eaux turquoise. Des jeunes gens riches et souvent brillamment diplômés ont privatisé cette enclave pour y vivre sans règles. Ils s’implantent des puces électroniques sous la peau, expérimentent sans soucis d’éthique et le soir, entre deux cocktails, se battent à coups de poignards-tasers, comme dans un remake de « Fight Club ». Prospera n’est pas un ovni : c’est la nouvelle vitrine des libertariens, un mouvement planétaire qui place la liberté individuelle au-dessus de tout. Son crédo : État minimal, impôts réduits au strict nécessaire, quasi-absence de règles institutionnelles.

Longtemps marginal, le mouvement accède aujourd’hui aux plus hautes sphères. Ses adeptes, comme Elon Musk ou Peter Thiel (fondateur de Paypal et Palantir), révolutionnent le monde du business comme de la politique, avec J.D. Vance, le vice-président américain, bras droit de Donald Trump.

Mais les équipes du magazine ont découvert que depuis quelques années, en toute discrétion, les libertariens ont fait d’un État, le New Hampshire, leur tremplin vers le pouvoir. Là-bas, le “Free State Project” rassemble des milliers de militants. Leur méthode est simple : ils s’installent, se présentent aux élections locales, puis réduisent les impôts et les dépenses publiques. Et enfin, ils confient au privé ce que l’État faisait hier : écoles, hôpitaux, infrastructures. Pour eux, la liberté passe d’abord par la responsabilité individuelle et la concurrence. Pour leurs opposants, c’est un dangereux démantèlement du bien commun.

Aux États-Unis, un système parallèle se met en place. Des ateliers d’impression 3D produisent des armes impossibles à tracer. Dans la sphère « crypto », on invente des moyens de payer et d’investir loin des banques et des régulateurs. Starbase, au Texas, le site spatial d’Elon Musk fonctionne déjà comme une ville-entreprise. Starbase est même officiellement devenue une municipalité depuis mai 2025. Les infrastructures et les règles dépendent du multimilliardaire. Les habitants sont pour la plupart ses salariés. Mais la tension monte déjà avec les autochtones et les associations de défense de l’environnement.

Avec des témoignages inédits et une immersion aux frontières de la science-fiction, Enquête Exclusive révèle la percée fulgurante d’une idéologie qui, au nom de la liberté, menace les fondements mêmes de la démocratie.
Dernière modification le dimanche, 28 septembre 2025 12:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La septième cible&quot; avec Lino Ventura à revoir sur Arte lundi 29 septembre 2025

"La septième cible" avec Lino Ventura à revoir sur Arte lundi 29 septembre 2025

28 septembre 2025 - 12:34

Sur le même thème...

&quot;Affaires sensibles - 1975, l'année de la femme&quot; dimanche 28 septembre 2025 sur France 2

"Affaires sensibles - 1975, l'année de la femme" dimanche 28 septembre 2025 sur France 2

28 septembre 2025 - 12:27

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 septembre 2025 - 19:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL