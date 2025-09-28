recherche
Magazines

"Affaires sensibles - 1975, l'année de la femme" dimanche 28 septembre 2025 sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 28 septembre 2025 84
"Affaires sensibles - 1975, l'année de la femme" dimanche 28 septembre 2025 sur France 2

Accueil glacial des premières féministes, déchaînement de misogynie dans les médias... Dimanche 28 septembre 2025 à 15:10 sur France2, "Affaires sensibles" revient sur la mise en œuvre laborieuse de l'"Année de la femme" en France.

Qui s’en souvient aujourd’hui ? Les Nations unies avaient décidé de faire de 1975 "l’Année internationale des femmes". Le magazine "Affaires sensibles" revient sur la mise en musique laborieuse de cette initiative onusienne par le gouvernement français d’alors.

Accueil glacial des premières féministes, déchaînement de misogynie jusque dans les médias traditionnels, cette "Année internationale de la femme" aux multiples rebondissements en France fut le théâtre d’incroyables excès.

L’émission présentée par Fabrice Drouelle en fait la chronique rocambolesque, qui résonne et étonne en ces années post-MeToo.

Un premier secrétariat d'Etat à la Condition féminine

En France, en 1975, c’est à Françoise Giroud que revient l’organisation de l’Année internationale de la femme. Elle a été nommée quelques mois plus tôt à la tête du premier secrétariat d’Etat chargé de la Condition féminine par le président de la République Valéry Giscard d’Estaing.

Elle va trouver face à elle le Mouvement de libération des femmes (MLF), qui organise le 8 mars une manifestation contre cette Année de la femme qu'il juge être une "mascarade". Deux conceptions du féminisme s’affrontent, l’une réformiste défendue par la secrétaire d’Etat, l’autre révolutionnaire.

Une France conservatrice, attachée au modèle patriarcal

Françoise Giroud sera aussi confrontée aux railleries de la France conservatrice de l’époque, attachée au modèle patriarcal. En témoigne son interview en direct dans une émission présentée par Bernard Pivot, dont le titre, à lui seul, donne le ton : "Encore un jour et l’année de la femme, ouf ! C’est fini !"

"Affaires sensibles" a recueilli les témoignages des plus proches collaborateurs de la secrétaire d’Etat, Françoise Giroud. Arlette Chabot, jeune journaliste de 23 ans et rare femme dans cette profession à l’époque, se remémore son interview du président de la République réalisée dans le cadre d’une émission spéciale. Des militantes du MLF nous font revivre ce combat qu’elles ont mené il y a plus de 45 ans.

Un documentaire d'Alexis de La Fontaine, David Beaucaire, Bruno Maruani / France TV Presse.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La septième cible&quot; avec Lino Ventura à revoir sur Arte lundi 29 septembre 2025

"La septième cible" avec Lino Ventura à revoir sur Arte lundi 29 septembre 2025

28 septembre 2025 - 12:34

Sur le même thème...

&quot;Enquête exclusive - Ni taxes, ni État : qui sont ces libertariens qui révolutionnent l’Amérique ?&quot; dimanche 28 septembre 2025 sur M6

"Enquête exclusive - Ni taxes, ni État : qui sont ces libertariens qui révolutionnent l’Amérique ?" dimanche 28 septembre 2025 sur M6

28 septembre 2025 - 12:03

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 septembre 2025 - 19:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL