"Cash Investigation" sur les SUV, prix, profits, dangers : le revers caché des 4x4 urbains sur France 2 mardi 30 septembre 2025

Mardi 30 septembre 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Cash Investigation" qui s'intéressera au jackpot des constructeurs automobiles, les ventes de SUV.

Comment les constructeurs automobiles font-ils pour nous convaincre d’acheter des voitures plus chères, plus polluantes et plus dangereuses pour les autres ?

Quasi inexistants il y a 20 ans, les SUV représentent désormais une voiture neuve sur deux vendue en France. Pourquoi les Français plébiscitent-ils de plus en plus ces voitures, pourtant parmi les plus chères du marché ? Quelles sont les stratégies des constructeurs pour les imposer aussi massivement sur nos routes et augmenter ainsi leurs marges ?

Donatien Lemaître a notamment enquêté sur l’un des leaders de la vente de SUV en France ces 15 dernières années : Peugeot. Sa stratégie pour booster les ventes de grosses voitures ? Raréfier l’offre de petits modèles, et inciter les automobilistes à prendre leur véhicule en “leasing”, c'est-à-dire en location longue durée.

Bien souvent, c’est l'argument sécurité qui convainc les automobilistes de casser leur tirelire pour un SUV. Plus rigides, plus hauts, souvent suréquipés, ils peuvent peser plus de deux tonnes, soit jusqu’à une tonne de plus que certaines citadines ou berlines. Sauf que ce poids supplémentaire, les rend bien plus dangereux… pour les autres : piétons, cyclistes, motards ou passagers de petits véhicules percutés. Cash Investigation a enquêté sur Euro NCAP, un organisme indépendant qui affirme améliorer la sécurité sur la route grâce à ses crash tests. Sont-ils efficaces, et suffisamment sévères avec les constructeurs de gros SUV ?

Enfin, les SUV consomment plus de carburant. En 2023, ils ont émis 100 millions de tonnes de CO2 à l’échelle de l’Europe, presque autant que les compagnies aériennes européennes, la même année. Pourtant, dès 2007, la Commission Européenne avait décidé de mettre des amendes aux constructeurs qui ne réduiraient pas leurs émissions de CO2. Cette résolution a-t-elle été vraiment efficace ?

Cash Investigation et Elise Lucet dévoilent les coulisses d’un lobbying orchestré par certains industriels du secteur, bien décidés à protéger leurs SUV les plus polluants.

Après ce numéro inédit de Cash, le magazine proposera un grand débat. Des invités de tous horizons, acteurs du secteur, responsables politiques, experts, répondront aux questions d’Élise Lucet.