"Le 2010" dimanche 28 septembre 2025, l'invité d'Anne-Sophie Lapix sur M6

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 28 septembre 2025 132
Dimanche 28 septembre 2025 à 20:10, retrouvez Anne-Sophie Lapix sur M6 pour une interview exclusive d’une dizaine de minutes avec une personnalité marquante de la semaine.

Qu’il s’agisse d’une figure connue ou d’un visage anonyme, les invités de ce nouveau rendez-vous viennent de tous horizons : société, culture, sport, politique, international, etc.

Cette interview est à retrouver sur M6+ avec, chaque semaine, une séquence bonus de l’entretien mené par Anne-Sophie Lapix.

Ce dimanche 28 septembre 2025, Anne-Sophie Laxpix reçoit Guillaume Cardy, le chef du RAID.

À l'occasion des 40 ans du RAID, Anne-Sophie Lapix reçoit est l'actuel chef du RAID qui occupe cette fonction depuis janvier 2024.

Avant de prendre la tête du RAID, Guillaume Cardy était déjà connu pour son engagement, notamment pour avoir été un des policiers de la BAC qui a neutralisé l'un des terroristes lors de l'attaque du Bataclan le 13 novembre 2015.

Dernière modification le dimanche, 28 septembre 2025 15:34
