"En société" dimanche 28 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

Dimanche 28 septembre 2025 à 18:30, Emilie Tran Nguyen présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "En société". Voici le sommaire et les invités reçus cette semaine.

"En société" est le rendez-vous d'access du dimanche soir construit autour de trois grands reportages. Une émission qui se veut riche en images avec de l'immersion, des portraits mais aussi des grands récits...

Avec son équipe, Emilie Tran Nguyen raconte les vies, les destins des femmes et des hommes, tous ceux qui marquent notre époque, interrogent, inspirent ou même dérangent notre société.

Revenir sur le terrain pour être au plus près de la parole et des faits, renforcer l'image et le reportage pour donner à voir tous les visages de notre société.

Autour d'Emilie Tran Nguyen, les reporters de la rédaction viendront nous raconter ce qu'ils ont vu, les coulisses de leur rencontre mais aussi tout ce qu'il n'ont pas pu forcément filmer.

En plateau, des intellectuels ou des témoins interviendront pour réagir et approfondir les grandes questions posées par les reportages.

Au sommaire ce dimanche 28 septembre 2025 :

Condamnation et défiance • Un tournant politique

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe.

Fabrice Arfi, journaliste.

Trump • La bataille de Chicago

Diana Buitrago se rend à Chicago, au cœur d’une mobilisation contre l’ICE, la police migratoire américaine. Alors que la peur gagne les communautés immigrées et que les manifestations se multiplient, le reportage suit un habitant qui a pris l’initiative de créer un réseau d’alerte pour protéger les familles menacées d’expulsion.

Lumir Lapray, militante écologiste.

Diana Buitrago, journaliste au magazine En Société.