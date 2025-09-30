"28 minutes" mardi 30 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 30 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 30 septembre 2025 :

Le cinéaste iranien Jafar Panahi nous parle de son nouveau film, "Un simple accident", la Palme d’or 2025.

Présenté le 29 septembre par Donald Trump depuis la Maison Blanche, le plan américain pour Gaza est-il un plan pour la paix ou un plan en trompe-l’oeil ?

Le cinéaste Jafar Panahi, Palme d’or, met à mal le régime iranien

Dans son dernier long métrage, Palme d’or à Cannes, Jafar Panahi raconte ce qui n’aurait pu être qu’un banal accident, une nuit sur la route, lorsqu’un couple en voiture, sa fillette à l’arrière, renverse en pleine campagne un chien errant. "Un simple accident" (titre du film) qui va conduire un garagiste à reconnaître à travers l’automobiliste dont la voiture a été percutée, l’agent des renseignements iraniens qui l’a torturé autrefois en prison. Le garagiste le suit, le kidnappe et le séquestre dans son van avant de solliciter plusieurs anciens prisonniers pour être sûr que l’homme enlevé est bien son tortionnaire. Au cœur de ce film, le cinéaste iranien se pose une question essentielle pour lui qui a été emprisonné deux fois en prison en Iran : “Et si un jour, dehors, je croisais celui qui m’a interrogé en prison, si je me retrouvais en face de lui, qu’est-ce que je ferais ?” Jafar Panahi expliquait au magazine “Trois couleurs” que son œuvre était un film d’anticipation : “Je ne l’ai pas fait pour maintenant. Je l’ai fait pour l’après, pour le moment où ce régime sera renversé.”

Plan Trump pour Gaza : un plan pour la paix ou un plan en trompe-l’œil ?

Ce lundi 29 septembre, Donald Trump et Benyamin Netanyahou ont donné une conférence de presse depuis la Maison Blanche. À l’ordre du jour, un accord destiné à mettre fin à la guerre à Gaza avec en ligne de mire “la paix au Moyen-Orient”, a déclaré le président américain. Soumis au Hamas, ce plan américain en vingt points, soutenu par Israël et salué par plusieurs pays arabes, prévoit notamment “la libération immédiate de tous les otages dans un délai maximal de 72 heures”, qui permettrait la libération de 250 prisonniers palestiniens condamnés à la perpétuité et de 1 700 Gazaouis détenus après le 7 octobre 2023. Le plan prévoit la libération de tous les otages, le désarmement et le désengagement du Hamas, une nouvelle gouvernance, ainsi qu’un plan de développement économique pour la bande de Gaza. La création d’un État palestinien est également envisagée à plus long terme. Israël a assuré le désengagement progressif de ses troupes de Gaza en cas d’accord du Hamas, sans calendrier précis. Cet accord est encore attendu et le premier ministre israélien a déclaré qu’il se gardait le droit de “finir le travail” en cas de refus du Hamas.

Xavier Mauduit s’intéresse au nouveau variant du Covid-19 nommé Frankenstein et nous raconte l’histoire de ce monstre très célèbre.

Théophile Cossa nous explique comment fonctionne le nouveau médicament révolutionnaire contre le VIH, bientôt disponible pour 40 dollars par an.

Les invités :

Jafar Panahi nous parle de son nouveau film, "Un simple accident"

Yasmina Asrarguis, chercheuse.

Ofer Bronchtein, président et co-fondateur du Forum International pour la Paix.

Ziad Majed, professeur à l’Université américaine de Paris.