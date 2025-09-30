"C à vous" mardi 30 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 30 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 30 septembre 2025 dans l'émission :

Deux ans après le 7 octobre, Arthur alerte sur « la solitude » et « la peur » des Français juifs dans un livre

Arthur Essebag, pour son livre "J'ai perdu un Bédouin dans Paris" aux éditions Grasset ce 1er octobre.

Procès de Cédric Jubillar : après l'audition de l'ancien procureur de Toulouse hier, la famille de Delphine entendue aujourd'hui

Valentine Arama, journaliste police-justice à France Info, auteure de "Delphine Jubillar, une disparition" (Litos).

Dominique Farrugia et Clémentine Célarié, pour la mini-série “Enquête de famille” sur TF1.

Michèle Dominici, pour le doc “Simone Signoret, figure libre” diffusé dimanche sur Arte à 20:05.