"C à vous" mardi 30 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

mardi 30 septembre 2025
"C à vous" mardi 30 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 30 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 30 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Deux ans après le 7 octobre, Arthur alerte sur « la solitude » et « la peur » des Français juifs dans un livre

Arthur Essebag, pour son livre "J'ai perdu un Bédouin dans Paris" aux éditions Grasset ce 1er octobre.

Procès de Cédric Jubillar : après l'audition de l'ancien procureur de Toulouse hier, la famille de Delphine entendue aujourd'hui

Valentine Arama, journaliste police-justice à France Info, auteure de "Delphine Jubillar, une disparition" (Litos).

20:00 C à vous, la suite

Dominique Farrugia et Clémentine Célarié, pour la mini-série “Enquête de famille” sur TF1.

Michèle Dominici, pour le doc “Simone Signoret, figure libre” diffusé dimanche sur Arte à 20:05.

Dernière modification le mardi, 30 septembre 2025 17:05
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

02 octobre 2025 - 21:00

"C ce soir" jeudi 2 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" jeudi 2 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

02 octobre 2025 - 20:23

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobr…

02 octobre 2025 - 21:00 Divertissements

Suivez nous...

