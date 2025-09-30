Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 30 septembre 2025 à 23:05 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 30 septembre 2025 :

Israël-Palestine • Un plan Trump réaliste ?

Le plan de Donald Trump pour la paix, censé mettre fin au supplice des Palestiniens de la bande de Gaza et des otages israéliens encore en vie, se compose de 20 points, entre démilitarisation totale du Hamas, libération de tous les otages, retrait de l’armée israélienne et mise sous tutelle du territoire par un conseil de la paix présidé par Donald Trump lui-même… Un plan qui peut donc, si toutes les planètes s’alignent, mettre fin en 72 heures au conflit le plus sanglant de l’histoire de cette région et apporter “la paix éternelle” au Moyen-Orient… Mais justement, est-ce si simple ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Ofer Bronchtein, ex-conseiller d’Yitzhak Rabin.

Jean-Paul Chagnollaud, professeur de sciences politiques.

Anne-Sophie Sebban-Bécache, docteure en géopolitique.

Tamar Sebok, journaliste.

Jadd Hilal, écrivain.