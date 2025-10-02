recherche
"Echappées belles" dans le Morbihan samedi 4 octobre 2025 sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025 358
"Echappées belles" dans le Morbihan samedi 4 octobre 2025 sur France 5

Samedi 4 octobre 2025 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène en Bretagne dans le département du Morbihan.

Bienvenue dans le Morbihan ! Niché au sud de la Bretagne, ce département maritime est une terre de contrastes, façonnée par les vents et les marées. Entre son golfe et ses îles sauvages, les landes, les menhirs et les ports animés, le Morbihan offre un concentré de nature et d’histoires humaines vibrantes.

Ici, la mer ne borde pas seulement les paysages : elle façonne les vies. Depuis des générations, les habitants entretiennent un lien intime avec leur environnement. Une passion si forte qu’elle les a menés à s’installer ici, ou à ne jamais en partir. Ils ne font pas que vivre dans le Morbihan : ils vivent pour le Morbihan. Ils en font leur source d’inspiration, leur moteur, leur terrain d’expression. C’est ici qu’ils créent, qu’ils s’engagent et qu’ils transmettent.

À travers leurs rencontres, l’émission brosse le portrait d'un Morbihan inspirant, passionné et créatif.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles : Le grand spectacle du Vercors".

Dernière modification le jeudi, 02 octobre 2025 15:57
Publié dans Magazines, Samedi
L'actualité TV

