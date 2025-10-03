"Reportages découverte - La guerre du bitume" samedi 4 octobre 2025 sur TF1

Samedi 4 octobre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « La guerre du bitume », un document inédit réalisé par Maud Mallet et Chloé Vienne.

Les grandes villes françaises connaissent une transformation urbaine majeure avec le développement des pistes cyclables, la piétonnisation et les zones à faibles émissions. Ces changements engendrent des tensions entre les différents usagers de la route.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Reportages découverte" a enquêté dans quatre grandes villes sur ces changements qui ont bouleversé la vie de millions de Français.

À Marseille, Christophe, père de famille et militant, mène de nombreuses actions, parfois houleuses. Il va même attaquer la Métropole en justice pour obtenir une piste cyclable sécurisée sur la place Castellane.

À Paris, Leïla, dirige une brigade de la police municipale chargée de faire respecter le code de la route dans un climat d’incivilités permanentes.

À Lyon, Laure et Jessica, deux mères, se battent pour faire interdire une voie partagée après la mort de leurs enfants, percutés par une ambulance.

À Grenoble, Fabrice et Jean-Noël, soutenus par un collectif de riverains, dénoncent la suppression massive de places de stationnement au profit d’une piste cyclable, qu’ils jugent menaçante pour l’économie locale.