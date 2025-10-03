recherche
Magazines

"Reportages découverte - La guerre du bitume" samedi 4 octobre 2025 sur TF1

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 3 octobre 2025 325
"Reportages découverte - La guerre du bitume" samedi 4 octobre 2025 sur TF1

Samedi 4 octobre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « La guerre du bitume », un document inédit réalisé par Maud Mallet et Chloé Vienne.

Les grandes villes françaises connaissent une transformation urbaine majeure avec le développement des pistes cyclables, la piétonnisation et les zones à faibles émissions. Ces changements engendrent des tensions entre les différents usagers de la route.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Reportages découverte" a enquêté dans quatre grandes villes sur ces changements qui ont bouleversé la vie de millions de Français.

À Marseille, Christophe, père de famille et militant, mène de nombreuses actions, parfois houleuses. Il va même attaquer la Métropole en justice pour obtenir une piste cyclable sécurisée sur la place Castellane.

À Paris, Leïla, dirige une brigade de la police municipale chargée de faire respecter le code de la route dans un climat d’incivilités permanentes.

À Lyon, Laure et Jessica, deux mères, se battent pour faire interdire une voie partagée après la mort de leurs enfants, percutés par une ambulance.

À Grenoble, Fabrice et Jean-Noël, soutenus par un collectif de riverains, dénoncent la suppression massive de places de stationnement au profit d’une piste cyclable, qu’ils jugent menaçante pour l’économie locale.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Mask Singer&quot; : le Doudou était... Francis Perrin ! Regardez son démasquage (vidéo)

"Mask Singer" : le Doudou était... Francis Perrin ! Regardez son démasquage (vidéo)

03 octobre 2025 - 23:35

Sur le même thème...

&quot;Les rencontres de 20h30&quot; avec Victor, l’homme-sandwich vendredi 3 octobre 2025 sur France 2

"Les rencontres de 20h30" avec Victor, l’homme-sandwich vendredi 3 octobre 2025 sur France 2

03 octobre 2025 - 19:18

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 4 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 4 octobre 2025, les invités reçus par Léa Sal…

03 octobre 2025 - 18:59 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL