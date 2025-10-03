"Reportages découverte - La guerre du bitume" samedi 4 octobre 2025 sur TF1

Les grandes villes françaises connaissent une transformation urbaine majeure avec le développement des pistes cyclables, la piétonnisation et les zones à faibles émissions. Ces changements engendrent des tensions entre les différents usagers de la route.
Pendant plusieurs mois, une équipe de "Reportages découverte" a enquêté dans quatre grandes villes sur ces changements qui ont bouleversé la vie de millions de Français.
À Marseille, Christophe, père de famille et militant, mène de nombreuses actions, parfois houleuses. Il va même attaquer la Métropole en justice pour obtenir une piste cyclable sécurisée sur la place Castellane.
À Paris, Leïla, dirige une brigade de la police municipale chargée de faire respecter le code de la route dans un climat d’incivilités permanentes.
À Lyon, Laure et Jessica, deux mères, se battent pour faire interdire une voie partagée après la mort de leurs enfants, percutés par une ambulance.
À Grenoble, Fabrice et Jean-Noël, soutenus par un collectif de riverains, dénoncent la suppression massive de places de stationnement au profit d’une piste cyclable, qu’ils jugent menaçante pour l’économie locale.