"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Nathalie Loiseau, députée européenne, secrétaire nationale HorizonS.

12:00 Johanna Rolland, première secrétaire nationale déléguée du PS, maire de Nantes.

Au sommaire cette semaine :

Emmanuel Macron est à l’œuvre sur deux fronts cette semaine. Après la reconnaissance à l’ONU de la Palestine, le voilà en défense de la sécurité européenne, fragilisée ces dernières semaines par les incursions de drones ou d’avions russes.

À peine rentré à Paris, c'est sur les équilibres budgétaires et les compromis politiques qu’il va devoir se pencher avec son Premier ministre. À quelques jours du discours de politique générale de Sébastien Lecornu, l’enjeu n’est pas mince puisqu’il s’agit toujours de fabriquer un compromis pour durer, et convaincre une partie de la gauche et du Rassemblement national de ne pas le censurer.

Avec une "carte blanche" à Etienne Girard, directeur adjoint de L'Express.