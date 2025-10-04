"Au bout de l'enquête" : l'affaire Marc Machin sur France 2 samedi 4 octobre 2025

Samedi 4 octobre 2025 à 15:50, Marie Drucker vous proposera de revoir trois numéros du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?". Voici les affaires qui seront traitées cette semaine.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:00 Affaire Marc Machin, l’innocent coupable

C’est un cas unique dans les annales criminelles françaises. Tout commence par la découverte un matin de 2001 sur le pont de Neuilly d’une femme assassinée de plusieurs coups de couteau. L’enquête va vite désigner un coupable avant de connaître des années plus tard un incroyable rebondissement.

Un film de Stéphane et Victor Munka.

15:00 Affaire des disparus de Mirepoix, liaison fatale

En novembre 2017, un homme et sa fille de 18 ans disparaissent mystérieusement en voiture alors qu’ils se rendent à la gare. Cela se passe à Mirepoix, une commune rurale du sud-ouest, entre Toulouse et Perpignan. Accident de la route ? Drame familial ? Mauvaise rencontre ? Le travail minutieux des gendarmes va progressivement mettre au jour une terrible machination.

Un film de Nathalie Mazier.

16:00 Affaire Michel Guibal, obsession

Une mère de famille immolée par le feu sous les yeux de ses enfants en sortant de son ascenseur. Qui peut commettre un crime aussi cruel ? Il n’y avait pourtant aucune aspérité dans la vie de cette femme au foyer. Mais une juge d’instruction va mettre à jour des indices très explicites. L’explication de cet assassinat est plutôt à chercher du côté du… paranormal !

Un film d’Anne Gautier.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.