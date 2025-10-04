Samedi 4 octobre 2025 sur France 2, le magazine "13h15 le samedi" aborde le thème de la montée des eaux et de l'érosion côtière dans la Manche, en Normandie.

Face à la montée des eaux, certaines communes de la Manche se réinventent et anticipent l'abandon des habitations menacées, quand d'autres tentent de freiner le mouvement et organisent des aménagements.

"13h15 le samedi" est allé dans la baie du mont Saint-Michel, à la rencontre de Lydie et Pierre-Adrien. Le couple est tombé amoureux de ce paysage et vit dans le village de Saint-Jean-le-Thomas. Mais leur paradis est menacé par la montée des eaux : la dune qui protège leur village des marées s’efface progressivement.

David et Claudine sa femme, éleveurs, ont quant à eux dû abandonner la ferme familiale et repartir à zéro dans un tout nouveau métier. Plus loin, dans la Manche, l’érosion attaque de toutes parts, et certaines communes sont obligées de se réinventer.

Un reportage signé Yvan Martinet, Manon Descoubès, Henri Desaunay et Anne Cohen.