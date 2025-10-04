"Reportages découverte - Ils en font tout un fromage" samedi 4 octobre 2025 sur TF1 (vidéo)

Samedi 4 octobre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « Ils en font tout un fromage », un document réalisé par Roberto Garçon, Lisa Monin & Sonia Hedidi.

Depuis la crise sanitaire, les ventes de fromages ont explosé. Les Français sont même devenus tout récemment les plus grands consommateurs au monde, juste avant les Grecs. Chaque Français consomme en moyenne de 26 kilos de fromage par an !

Et pour certain, cette passion se transforme en vocation… En famille, en couple ou entre amis, certains se lancent dans des défis incroyables avec l’objectif de devenir fromager ou bien de se démarquer dans cet univers désormais très concurrentiel. Fabriquer du fromage dans des conditions extrêmes comme à Singapour où l’humidité atteint des taux records ; ouvrir une fabrique à mozzarella en plein cœur de Toulouse ou encore remporter le concours mondial du meilleur fromager.

Pendant un an, les équipes de “Reportages découverte” ont avons suivi des parcours de vie extraordinaires, animés par une passion commune et l’amour du terroir.

Virginie veut décrocher le titre du meilleur fromager du monde en participant à un grand concours international organisé à Tours. Arrivée 2e l’année passée, elle s’est entraînée durant des mois et a même embauché une coach spécialisée pour travailler sa présentation à l’oral. Au-delà de la victoire, Virginie espère que ce titre lui permettra de se faire une place dans l’univers du fromage car depuis des années elle est « la femme du fromager ».

Virginie : « Pour l’instant je suis uniquement la femme de Jean-François Dubois, mais je suis sûre qu’après le concours, ça va changer, et on dira, lui c’est le mari de Virginie Dubois ! »

Laurent, lui, est biologiste, expatrié depuis deux ans à Singapour avec sa femme Véronique. Amoureux du fromage, il peinait à s’en procurer dans sa nouvelle ville, alors il a décidé d’en fabriquer lui-même. Laurent : « Quand on est arrivés à Singapour, en bon Français forcément on est allés acheter du fromage, mais en fait le fromage était méga cher. Je me suis dit je n’achète plus de fromage, je vais le fabriquer, ça a commencé comme ça. »

Laurent quitte son emploi et lance sa propre production artisanale. Mais c’était sans compter sur les nombreuses contraintes sanitaires et le climat tropical de cette grande ville asiatique.

Laurent : « Oui c’est un peu épuisant, il fait 35 degrés en plein soleil, je me balade avec ma glacière, mais si je ne fais rien, il ne va rien se passer, c’est pas compliqué ! Je n'ai pas vraiment le choix, il faut que je me développe commercialement. » Parti de zéro, Laurent va devoir produire puis faire du porte-à-porte dans les restaurants et surtout convaincre les palais asiatiques peu habitués aux fromages Français.

Amandine a 24 ans et elle est citadine. Rien ne la prédestinait à devenir productrice de fromage. Pourtant c’est bien ce qu’elle va tenter de faire. Tout juste diplômée en fromagerie, elle a décidé, avec son petit ami Théo, de reprendre la ferme de ses beaux-parents pour produire son propre lait de brebis. Les jeunes agriculteurs ont quelques mois pour construire leur bergerie, mais les travaux ne vont pas se passer comme prévu.

Amandine : « C'est hyper physique, c'est 7 jours sur 7. Quand il y a des intempéries, il faut y faire face. Ce ne sont jamais les mêmes journées. Après ce qui est bien c’est que du coup, on ne tombe pas dans une routine. »

Transformer la ferme en unité de production de fromages, s’acclimater aux hivers rigoureux des montagnes…la jeune femme va devoir être forte pour réaliser son rêve.

Enfin Benjamin, Rémi et Bastien sont une bande de copains. Tous ont des emplois stables de cadres ou administratifs mais tous vont les quitter pour… produire de la mozzarella ! Eux qui rêvaient de changer de métier misent tout sur le nouveau fromage préféré des Français. Baptiste qui vit à Toulouse a convaincu ses deux amis parisiens de déménager et de se lancer avec lui dans l’entreprenariat. Une aventure humaine et professionnelle qui va les mener en Italie, la terre sainte de la mozzarella. Bastien : « Me retrouver ici en Italie avec mes deux potes à faire de la mozzarella, bon j’avoue que je n’aurais pas parié là-dessus, mais comme quoi, dans la vie, tout arrive ! » Parfois des doutes les envahissent. Rémi : « Je quitte un boulot où j’étais derrière un écran, dans la finance, pour quelque chose de plus artisanal, alors forcément y a plein de question, est-ce qu’on peut vraiment en partant de zéro devenir fromager ? Est-ce que économiquement ça peut tenir la route ? » Mais les trois copains ne vont rien lâcher…