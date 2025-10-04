recherche
Notre cerveau décrypté dans "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" dimanche 5 octobre 2025 sur T18

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025
Dans ce numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain", rediffusé dimanche 5 octobre 2025 à 20:50 sur T18, Adriana Karembeu et Michel Cymes décryptent les pouvoirs extraordinaires du seul organe irremplaçable de notre corp : le cerveau.

Cap sur le grand ouest américain où travaillent les plus grands chercheurs au monde, à la découverte des pouvoirs extraordinaires de notre cerveau.

Adriana Karembeu et Michel Cymes vont de surprise en surprise concernant cet organe irremplaçable, aux capacités insoupçonnées, et qui se modifie tout au long de notre vie.

Ils passeront notamment un test de Q.I et remettront les émotions à leur juste place, avec le spécialiste mondial de la question, le Professeur Antonio Damasio.

Ils expérimenteront aussi l'hypnose au cours d'une séance spectaculaire qui fait partie des moments forts du programme.

