"C à vous" samedi 4 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 4 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 4 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Procès des militants du suicide assisté, loi sur la fin de vie...

André Comte-Sponville, philosophe.

Attaques contre la justice, antiterrorisme…

Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, fera l'état des lieux de l'institution du système judiciaire.

Europe - Russie: la confrontation

Le Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU livrera son analyse.

20:00 C à vous, la suite

Spéciale Marseille

Avec : Laurent Tapie, Camille Lavabre, Titoff, Redouane Bougheraba et Nicolas Pagnol.

Dans la Cuisine de C à vous

Sylvain Roucayrol, chef du Tuba Club à Marseille.