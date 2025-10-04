"C à vous" samedi 4 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 4 octobre 2025 dans l'émission :
19:00 C à vous
Procès des militants du suicide assisté, loi sur la fin de vie...
André Comte-Sponville, philosophe.
Attaques contre la justice, antiterrorisme…
Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, fera l'état des lieux de l'institution du système judiciaire.
Europe - Russie: la confrontation
Le Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU livrera son analyse.
20:00 C à vous, la suite
Spéciale Marseille
Avec : Laurent Tapie, Camille Lavabre, Titoff, Redouane Bougheraba et Nicolas Pagnol.
Dans la Cuisine de C à vous
Sylvain Roucayrol, chef du Tuba Club à Marseille.