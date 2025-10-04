recherche
"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

samedi 4 octobre 2025
"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 5 octobre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Le tribunal des chauffards

Ils ont provoqué un accident mortel au volant et doivent désormais rendre des comptes à la justice. Immersion exceptionnelle au tribunal des chauffards.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages  sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Quelle est la meilleure frite du monde ?

C'est un débat croustillant qui a été tranché la semaine dernière chez les ch'tis.

USA : Lutte contre le car-jacking

Aux États-Unis, immersion dans une unité spéciale qui lutte contre le car-jacking, les braquages de voitures ultra-violents.

19:30 Le portrait de la semaine 

L'incroyable preuve d'amour d'une fille pour son père décédé 

samedi, 04 octobre 2025
Magazines
Charlotte remporte la 11ème saison de &quot;The Voice Kids&quot;, ses prestations des auditions à la finale (vidéo)

Charlotte remporte la 11ème saison de "The Voice Kids", ses prestations des auditions à la finale (vidéo)

04 octobre 2025 - 23:59

