"13h15 le dimanche" : Robert Badinter, une conscience française ce 5 octobre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 5 octobre 2025 541
"13h15 le dimanche" : Robert Badinter, une conscience française ce 5 octobre 2025 sur France 2

À l'occasion de l'entrée de Robert Badinter au Panthéon le 9 octobre 2025, "13h15 le dimanche" et l'INA présentent ce 5 octobre 2025 des témoignages inédits de l'ancien garde des Sceaux sur son enfance marquée par la Deuxième Guerre mondiale.

Dans un document exceptionnel coproduit avec l’INA, "13h15 le dimanche" propose en exclusivité de larges extraits d'un témoignage inédit de l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter, qui sera panthéonisé le 9 octobre 2025, quarante-quatre ans après la promulgation de la loi d'abolition de la peine de mort qu'il a portée.

"Il y avait, il y a encore à cet emplacement, d’énormes blocs de ciment armé. Je suis resté là longtemps. Des fleurs avaient repoussé dans les interstices entre les dalles (…) C’était le début du printemps. J’ai emmené les fleurs avec moi, et j’ai écrit à ma mère  : “Je t’envoie ces fleurs parce qu’elles montrent que la vie est plus forte que la mort.”

Voici les mots choisis par Robert Badinter pour raconter sa première visite à Auschwitz, au cours d’un entretien inédit recueilli par l’INA en 2006. La montée du nazisme, l’antisémitisme, l’Occupation en France, et les premières rafles ; il dévoile avec simplicité et pudeur, en faisant revivre l’adolescent qu’il était, la façon dont la grande Histoire a bouleversé la vie de sa famille. Un entretien de plusieurs heures qui n’avait jusqu’ici jamais été rendu public.

Une réalisation de Peggy Leroy et Mathilde Rougeron.

L’intégralité de ce récit de Robert Badinter sera disponible dans la collection Mémoire de la Shoah, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sur le site entretiens.ina.fr et dans un livre, « Vivre, ultime témoignage de Robert Badinter » (Flammarion / INA, 2025).

