recherche
Magazines

"Appels d'urgence" en immersion avec le Samu de Beauvais lundi 6 octobre 2025 sur TFX

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 5 octobre 2025 209
"Appels d'urgence" en immersion avec le Samu de Beauvais lundi 6 octobre 2025 sur TFX

Ce numéro du magazine "Appels d'urgence", rediffusé lundi 6 octobre 2025 à 21:10 sur TFX, propose une immersion avec le Samu de Beauvais qui prend en charge les urgences vitales et les accidents en série en Picardie. 

À Beauvais dans l’Oise, à 100 km au nord de Paris, le Samu doit réaliser chaque jour une multitude d’exploits au quotidien.

Et pour cause, le département est un vrai désert médical : il manque cruellement de médecins. Alors, au moindre problème, les habitants angoissés appellent le Samu. Il reçoit ainsi plus de 1000 appels chaque jour.

Cela va de l’accouchement difficile aux accidents à l’école en passant par un week-end de Pâques particulièrement sanglant sur les routes de l’Oise.

Souvent des urgences vitales et autant d’épreuves, notamment pour les jeunes internes qui connaissent alors leur baptême du feu.

Dernière modification le dimanche, 05 octobre 2025 11:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;En société&quot; dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

"En société" dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

05 octobre 2025 - 15:50

Sur le même thème...

&quot;En société&quot; dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

"En société" dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

05 octobre 2025 - 15:50

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL