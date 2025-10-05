"Appels d'urgence" en immersion avec le Samu de Beauvais lundi 6 octobre 2025 sur TFX

Ce numéro du magazine "Appels d'urgence", rediffusé lundi 6 octobre 2025 à 21:10 sur TFX, propose une immersion avec le Samu de Beauvais qui prend en charge les urgences vitales et les accidents en série en Picardie.

À Beauvais dans l’Oise, à 100 km au nord de Paris, le Samu doit réaliser chaque jour une multitude d’exploits au quotidien.

Et pour cause, le département est un vrai désert médical : il manque cruellement de médecins. Alors, au moindre problème, les habitants angoissés appellent le Samu. Il reçoit ainsi plus de 1000 appels chaque jour.

Cela va de l’accouchement difficile aux accidents à l’école en passant par un week-end de Pâques particulièrement sanglant sur les routes de l’Oise.

Souvent des urgences vitales et autant d’épreuves, notamment pour les jeunes internes qui connaissent alors leur baptême du feu.