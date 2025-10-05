"Cancer du sein, le parcours des combattantes" sur France 5 mardi 7 octobre 2025

Alors que débute la campagne Octobre rose, "Enquête de santé" propose, mardi 7 octobre 2025 à partir de 21:10 sur France 5, une soirée consacrée à la lutte contre le cancer du sein.

Le documentaire de Géraldine Laura donne la parole à des femmes en rémission pour lever les tabous sur cette maladie. Dans un nouveau décor et en public, Marina Carrère d’Encausse interrogera des experts et sera accompagnée d’Enora Malagré qui donnera la parole à des témoins.

Cancer du sein, le parcours des combattantes

Plus de 60 000 femmes sont touchées par un cancer du sein chaque année en France. Après la période des traitements s’engage un deuxième combat pour reprendre goût à la vie. Vulnérables mais debout, les femmes touchées par un cancer du sein sont en quête d’un chemin pour se reconstruire.

Audrey, Kathy et Caroline sont aujourd’hui en rémission. Mais elles gardent des séquelles de la chirurgie et des longs mois passés en chimiothérapie et radiothérapie.

Pour Kathy, 50 ans, ce sera au sein d’une équipe de rameuses, « les dragon ladies » de Mantes-la-Jolie. Une aventure collective qui les mènera jusqu’à Venise pour une régate inoubliable sur la lagune.

C’est grâce au tatouage que Caroline, 41 ans, cherche à se réapproprier son buste après l’ablation de ses deux seins.

Quant à Audrey, 43 ans, avec 11 autres femmes en rémission, elle se lance le défi de gravir un sommet au cœur des Alpes au sein de l’association À chacun son Everest.

De Venise à Chamonix, en passant par la côte atlantique, ce documentaire suit la renaissance de ces combattantes qui trouvent la force d’inventer leur nouvelle vie.

Les invité(e)s du débat :

Dr Sophie Franck, oncologue à l'Institut Curie.

Dr Eric Mèle, psychiatre à l'Institut Curie.

Laure Gueroult-Accolas, fondatrice de Mon réseau cancer du sein, directrice de Patients en réseau

Avec les témoignages de :