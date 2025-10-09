"Echappées belles" en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France 5 samedi 11 octobre 2025

Samedi 11 octobre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Brice-Laurent Dubois nous invitera à découvrir la Martinique.

Bienvenue en Martinique ! Cette île des Antilles françaises est située à près de 7000 km de l’Hexagone et offre un cadre de vie exceptionnel à ses 360 000 habitants.

Cette "Échappées Belles" inédite nous invite à découvrir la Martinique de Brice-Laurent Dubois. Depuis son enfance, Brice a été bercé par l’amour de la cuisine et doit sa passion à sa grand-mère, Mamie Mathurine.

À la découverte des cultures exotiques et respectueuses de l’environnement, Brice vivra un réveil des sens tout le long de son voyage dans des terres paradisiaques.

La Martinique est aussi un refuge pour une faune et une flore à protéger. Des valeurs que Brice souhaite partager avec les téléspectateurs.

Des plages de sable fin du sud, aux terres volcaniques et des forêts humides du nord, Brice nous partage l’île où il a grandi.