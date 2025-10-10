recherche
"Les rencontres de 20h30" avec Catherine Draveil vendredi 10 octobre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 10 octobre 2025
Vendredi 10 octobre 2025, après le 20H de France 2, le magazine "Les rencontres de 20h30" retracera le parcours de Catherine Draveil, qui a décidé de se réinventer complètement à l'âge de 60 ans après avoir passé quarante ans de sa vie comme religieuse dans un monastère.

Le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Catherine, la vie devant soi

Peut-on renaître à 60 ans et se réinventer complètement ? C'est ce qu'a entrepris avec succès Catherine Draveil. Aux équipes "Des rencontres de 20h30", elle raconte son parcours de vie stupéfiant.

À 22 ans, Catherine prend le voile, en partie pour se plier aux attentes familiales ; une vie austère dans un monastère, loin de l’agitation du monde… Jusqu’au jour où, quarante ans plus tard, elle décide de changer de vie et quitte le couvent. Elle sera relevée de ses vœux quelques années plus tard.

Depuis, elle enchaîne les nouvelles expériences : saut en parachute, parapente, une histoire d’amour et une vie de couple.

Un portrait signé Marion Banchais, Benjamine Jeunehomme et Cédric Estève / FTV presse.

 

vendredi, 10 octobre 2025
Publié dans Magazines, Documentaires, Vendredi
