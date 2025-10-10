recherche
"C à vous" vendredi 10 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 10 octobre 2025
"C à vous" vendredi 10 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 10 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 10 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Panthéonisation de Robert Badinter : l’INA et Flammarion s’associent pour rendre hommage à l’ancien garde des Sceaux

Sophie de Closets, présidente-directrice générale Flammarion.

Agnès Chauveau, présidente-directrice générale par intérim de l’INA.

Crise politique : l'Élysée appelle à “un moment de responsabilité collective”

Sophia Mabrouk, journaliste politique.

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique.

David Pujadas, journaliste.

20:00 C à vous, la suite

Antoine de Caunes, pour l’émission « Superplan », tous les mardis à 22:50 sur CANAL+.

Estelle Denis, pour l’émission « Ça se discute », à partir du 15 octobre sur RMC Life.

Marguerite, pour son EP « Grandir », sorti le 26 septembre.

Dans la cuisine de C à vous

Mehdi Favri, chef et co-fondateur des restaurants « Maslow » et « Fellows » à Paris.

Dernière modification le vendredi, 10 octobre 2025 17:07
mail

Publié dans Magazines
Suivez nous...