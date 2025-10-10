Sommaire de "50' Inside" samedi 11 octobre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

En coulisses • Chefs pâtissiers, nouvelles stars de la gastronomie.

L'actu • Prix de l'Arc de Triomphe.

L'entretien • Rencontre avec Chantal Ladesou.

La Story • Didier Bourdon, d'Inconnu à acteur culte.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Zanzibar, dans l’Océan Indien…

Un archipel de rêve en plein essor touristique ! 50' Inside a suivi des Français qui ont fait le pari de s’y installer…