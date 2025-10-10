"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 12 octobre 2025

Dimanche 12 octobre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Hervé Marseille, président de l’UDI et président du groupe Union centriste au Sénat.

12:00 Agnès Pannier-Runacher, ministre démissionnaire de la Transition énergétique.

Au sommaire cette semaine :

Incompréhension chez les Français, inquiétude dans le monde du travail, ironie parfois chez nos voisins européens, voilà le résultat d’une folle semaine politique. Lundi 6 octobre, le gouvernement fraîchement nommé la veille est démissionné par son Premier ministre. Sébastien Lecornu réagit alors à un tweet de Bruno Retailleau, patron des Républicains, ministre de l’Intérieur, qui n’approuve pas le nouveau casting gouvernemental au sein duquel il estime que son parti n’a pas toute sa place.

Chacun s’exprime, le socle commun se fracture lorsqu'Edouard Philippe, patron d’Horizons, et Gabriel Attal, à la tête de Renaissance, remettent durement en cause le président de la République. Pendant ce temps, Marine Le Pen promet une censure à tout nouveau gouvernement et Jean-Luc Mélenchon réclame le départ d’Emmanuel Macron. Tous les regards se concentrent vers l’Élysée, le président de la République est au pied du mur.

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique de France Inter.