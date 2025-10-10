recherche
Magazines

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 12 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 10 octobre 2025 153
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 12 octobre 2025

Dimanche 12 octobre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Hervé Marseille, président de l’UDI et président du groupe Union centriste au Sénat.

12:00 Agnès Pannier-Runacher, ministre démissionnaire de la Transition énergétique.

Au sommaire cette semaine :

Incompréhension chez les Français, inquiétude dans le monde du travail, ironie parfois chez nos voisins européens, voilà le résultat d’une folle semaine politique. Lundi 6 octobre, le gouvernement fraîchement nommé la veille est démissionné par son Premier ministre. Sébastien Lecornu réagit alors à un tweet de Bruno Retailleau, patron des Républicains, ministre de l’Intérieur, qui n’approuve pas le nouveau casting gouvernemental au sein duquel il estime que son parti n’a pas toute sa place.

Chacun s’exprime, le socle commun se fracture lorsqu'Edouard Philippe, patron d’Horizons, et Gabriel Attal, à la tête de Renaissance, remettent durement en cause le président de la République. Pendant ce temps, Marine Le Pen promet une censure à tout nouveau gouvernement et Jean-Luc Mélenchon réclame le départ d’Emmanuel Macron. Tous les regards se concentrent vers l’Élysée, le président de la République est au pied du mur.

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique de France Inter.

Dernière modification le vendredi, 10 octobre 2025 18:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 11 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 11 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

10 octobre 2025 - 18:47

Sur le même thème...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 11 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 11 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

10 octobre 2025 - 18:47

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 11 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 11 octobre 2025, les invités reçus par Léa Sa…

10 octobre 2025 - 18:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...