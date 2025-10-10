recherche
Magazines

"Sept à Huit" : Roselyne Bachelot invitée du Portrait de la Semaine dimanche 12 octobre 2025 sur TF1

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 10 octobre 2025 97
"Sept à Huit" : Roselyne Bachelot invitée du Portrait de la Semaine dimanche 12 octobre 2025 sur TF1

Dimanche 12 octobre 2025 à 19:30 sur TF1, Roselyne Bachelot sera l'invitée du Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit".

Elle raconte « l’indignation, l’humiliation, la révolte, le dégoût ». Dans un livre autobiographique, « Une Omerta française », Roselyne Bachelot révèle des secrets d’enfance.

Elle qui est née dans une famille catholique pratiquante, élevée dans des établissements confessionnels où des abus sexuels auraient été commis par des hommes d’Église. « Ce livre est un cri et un appel ».

Roselyne Bachelot qui publie « Une Omerta française » (édtions Plon) est « Le Portrait de la Semaine » dimanche à 19:30 sur TF1.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; samedi 11 octobre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" samedi 11 octobre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

10 octobre 2025 - 20:55

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; vendredi 10 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 10 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

10 octobre 2025 - 19:32

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 11 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 11 octobre 2025, les invités reçus par Léa Sa…

10 octobre 2025 - 18:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...