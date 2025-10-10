"Sept à Huit" : Roselyne Bachelot invitée du Portrait de la Semaine dimanche 12 octobre 2025 sur TF1

Dimanche 12 octobre 2025 à 19:30 sur TF1, Roselyne Bachelot sera l'invitée du Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit".

Elle raconte « l’indignation, l’humiliation, la révolte, le dégoût ». Dans un livre autobiographique, « Une Omerta française », Roselyne Bachelot révèle des secrets d’enfance.

Elle qui est née dans une famille catholique pratiquante, élevée dans des établissements confessionnels où des abus sexuels auraient été commis par des hommes d’Église. « Ce livre est un cri et un appel ».

Roselyne Bachelot qui publie « Une Omerta française » (édtions Plon) est « Le Portrait de la Semaine » dimanche à 19:30 sur TF1.