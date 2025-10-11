"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Joël Balme samedi 11 octobre 2025 sur France 2

Samedi 11 octobre 2025 à 14:00, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Joël Balme.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:00 Affaire Joël Balme, vendetta familiale

C’est une vengeance mûrie et préparée pendant près de 20 ans, et qui se termine en drame. Janvier 2018, Joël Balme, chauffeur-livreur de 59 ans, est assassiné chez lui à Tarbes. A première vue, il n’avait pas d’ennemi. Pourtant, il cachait une histoire sombre et un lourd secret familial. A-t-il été rattrapé par son passé ?

Un film de Jean-Pierre Vergès.

À la suite de cet inédit, France 2 rediffusera un double numéro :

15:00 Affaire Dino Scala, le violeur de la Sambre (1/2)

C’est l’un des plus grands prédateurs de l’histoire criminelle. Pendant 30 ans, il a semé la terreur en agressant et violant des femmes le long de la rivière la Sambre. Un territoire long de de 30 kilomètres entre le nord de la France et la Belgique. Pour les services de police, il restait insaisissable. Probablement trop sûr de lui, il va finir par commettre une imprudence.

16:00 Affaire Dino Scala, le violeur de la Sambre (2/2)

Nous sommes en 2002 et cela fait maintenant 14 ans que le même homme commet des viols et des agressions dans la vallée de la Sambre entre le nord de la France et la Belgique. Mais le violeur, intouchable depuis toutes ces années, va finir par commettre une imprudence…

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.