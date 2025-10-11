recherche
Magazines

"Poids, stress, libido : les secrets de nos hormones" sur T18 dimanche 12 octobre 2025 sur T18 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 96
"Poids, stress, libido : les secrets de nos hormones" sur T18 dimanche 12 octobre 2025 sur T18 (vidéo)

Dimanche 12 octobre 2025 à 20:50, T18 rediffusera le numéro du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” dans lequel Adriana Karembeu et Michel Cymes s'intéressent à nos hormones, ces substances chimiques qui font la pluie et le beau temps dans notre corps.

Grandir, désirer, aimer, avoir faim, être stressé, se détendre… autant d’actions qui leur sont intimement liées.

Alors quelle alimentation privilégier pour optimiser notre métabolisme et contrôler notre poids ? Quels produits en particulier peuvent aider à réguler le diabète ? Quels exercices tout simples nous permettent de chasser le stress ? À l’inverse, quels loisirs stimulent nos hormones de la détente ?

Adriana et Michel se rendront compte que certaines de nos actions quotidiennes nous procurent du plaisir sur l’instant, mais nous mènent parfois à l’addiction, engendrant du stress inutile (utilisation des téléphones portables, réseaux sociaux).

Ils aborderont aussi la question de la sexualité, en questionnant les différences de désir entre les hommes et les femmes… car tout cela est aussi fonction de nos hormones !

Adriana et Michel feront aussi un sort aux perturbateurs endocriniens, ces substances qui malmènent nos hormones, occasionnant parfois des dysfonctionnements importants (puberté précoce…). Quels produits éviter dans notre maison ? Parmi nos cosmétiques ? Par quoi remplacer ceux qui sont nocifs pour notre santé ?

Une aventure au cœur de notre corps, qui met enfin des mots sur l’action de ces substances invisibles, mais tellement déterminantes pour notre santé : les hormones.

Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 12:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Inédit de &quot;Faites entrer l'accusé&quot; sur l'affaire Shaïna Hansye dimanche 12 octobre 2025 sur RMC Découverte

Inédit de "Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Shaïna Hansye dimanche 12 octobre 2025 sur RMC Découverte

11 octobre 2025 - 12:51

Sur le même thème...

Inédit de &quot;Faites entrer l'accusé&quot; sur l'affaire Shaïna Hansye dimanche 12 octobre 2025 sur RMC Découverte

Inédit de "Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Shaïna Hansye dimanche 12 octobre 2025 sur RMC Découverte

11 octobre 2025 - 12:51

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 12 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 12 octob…

11 octobre 2025 - 11:01 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...