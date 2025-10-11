recherche
"Les carnets de Julie" en Bretagne à revoir sur NOVO 19 dimanche 12 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 87
"Les carnets de Julie" en Bretagne à revoir sur NOVO 19 dimanche 12 octobre 2025

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera deux numéros des "Carnets de Julie" dans lesquels Julie Andrieu nous emmène en Bretagne.

Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous allons partager avec Julie Andrieu  qui va sillonner les routes de France.

La globe-trotteuse gastronome sillonne les routes de Bretagne. Elle se rend en Cornouaille du Sud, la plus vaste des provinces historiques bretonnes puisqu'elle couvre les deux tiers du Finistère.

L'animatrice débute son périple à la pointe du Van. Elle fait la connaissance, entre autres, d'un pêcheur de pouces-pieds, d'un meunier de blé noir, d'un éleveur d'agneaux, d'un chocolatier, d'un médecin collectionneur de cartes postales, d'un restaurateur de gréements.

Cette échappée se termine sur l'île de Sein où Julie partage un pique-nique avec les habitants.

Les recettes préparées au cours de cette escapade gourmande sont : le kouing-amann traditionnel, le gigot à la cuillère, une cotriade avec les Demoiselles de Loctudy et une recette de Julie autour du maquereau.

