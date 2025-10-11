recherche
Inédit de "Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Shaïna Hansye dimanche 12 octobre 2025 sur RMC Découverte

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 163
Inédit de "Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Shaïna Hansye dimanche 12 octobre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 12 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" qui sera consacré à l'affaire Shaïna Hansye.

En 2017, à seulement 13 ans, Shaïna Hansye est agressée par quatre adolescents dans une clinique désaffectée de Creil. L'agression est filmée puis diffusée, et la jeune fille est rapidement désignée comme une « fille facile ». Malgré sa plainte, Shaïna devient la cible d'insultes, de menaces et même de coups, dans son quartier comme au lycée. Deux ans durant, elle vit un véritable calvaire.

Le 25 octobre 2019, le drame atteint son paroxysme : Shaïna est poignardée et brûlée vive dans le cabanon d'un jardin ouvrier par Omar, son petit ami de 17 ans, qui refusait d'assumer leur relation après qu'elle soit tombée enceinte.

Au-delà de ce destin brisé, l'affaire révèle l'ampleur des violences subies par les jeunes filles dans les cités et les failles d'un système judiciaire incapable de les protéger.

En juin 2023, son assassin a été condamné à 18 ans de prison, loin des 30 ans requis.

Deux mois plus tôt, les auteurs de son agression sexuelle avaient écopé de simples peines de sursis.
Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 13:00
Suivez nous...