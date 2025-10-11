"Reportages découverte - Viager, le renouveau" samedi 11 octobre 2025 sur TF1

Samedi 11 octobre à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera le documentaire « Viager : le renouveau » réalisé par Véronique Mauduy.

Le viager est une pratique à l'image encore sulfureuse, qui concernerait qu'1 % des ventes immobilières. Pourtant, cette transaction basée sur l'espérance de vie du vendeur a le vent en poupe. Baisse du pouvoir d'achat, retraites insuffisantes, accès à la propriété difficile, ils sont de plus en plus nombreux à y avoir recours.

Vendeurs, acheteurs pendant plusieurs mois, les équipes de "Reportages découverte" ont suivi des hommes et des femmes pour qui le viager n'est pas simplement une histoire de bons filons, mais aussi une histoire de rencontres.

Dans les Cévennes, Roseline, 73 ans, touche une petite retraite de 1000 euros et les fins de mois sont difficiles. L'ancienne commerçante est déterminée à vendre sa maison cévenole en viager. D'autant qu'elle a des envies de liberté...elle compte parcourir la Grèce en camping-car avec son chien. Reste une inconnue... à combien l'agent immobilier va-t-il estimer sa maison ?

A Joinville-le-Pont, Michel n'a plus les moyens d'entretenir son trésor. Une propriété de 1150 m2 léguée par ses aïeux où il est né et a vécu toute sa vie et qui se délabre à vue d'œil. Pour assurer la pérennité de ce lieu emblématique de l'histoire des bords de Marne, le septuagénaire s'est résigné à vendre en viager occupé. Mais pas à n'importe quelle condition. Ses exigences vont lui donner du souci et mettre en péril la construction d'une extension qui lui est vitale.

En Charente-Maritime, malgré l'envolée du viager dans cette région, Denise cherche désespérément un acquéreur pour sa maison de village. Mais depuis deux ans elle enchaîne les déconvenues. La retraitée de 74 ans place tous ses espoirs sur Céline et Stanislas. Le couple se lance pour la première fois dans une acquisition en viager, une opportunité d'investissement pour eux sans emprunt et sur du long terme. Si la vente va jusqu'à son terme, Denise pourra enfin s'offrir les soins de santé qu'elle ne cesse de reporter.

Marc et Marie-Thérèse, inséparables, rêvent de la maison de retraite à domicile. Ils veulent éviter les tracas liés à une vente en viager classique. Ils souhaitent vendre leur appartement à une coopérative à but non lucratif qui propose un viager plus solidaire avec un accompagnement à la clé. Leur demande va-t-elle convaincre la coopérative ? Cette alternative va-t-elle correspondre à leurs aspirations et leur permettre d'envisager leurs vieux jours ensemble dans leur petit nid à Bron ?