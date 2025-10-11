"C à vous" samedi 11 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 11 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 11 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Sébastien Lecornu a été reconduit au poste de Premier ministre

Alain Duhamel, éditorialiste

Il y a 30 ans, durant l’été 1995, une série d’attentats terrorisait la France

Jean-François Ricard, ancien procureur antiterroriste.

Michelle Fines, journaliste.

20:00 C à vous, la suite

Dany Boon pour son nouveau one-man show “Clown n’est pas un métier”.

Alice Pol pour son nouveau livre “Tout doit disparaître”.

Charlotte Cardin, pour son album “99 nights” et son single “Feel good”.