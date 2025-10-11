"C dans l'air" samedi 11 octobre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 11 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 11 octobre 2025, Aurélie Casse reçoit Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur et ancien ministre des Affaires étrangères.

Hier, Sébastien Lecornu a été reconduit Premier ministre par Emmanuel Macron moins d’une semaine après sa démission, lundi. Après d’ultimes négociations dont il avait été chargé par le chef de l’Etat et au termes desquelles il avait estimé qu’un « chemin » était « possible », celui qui se définit comme « moine soldat » a accepté « par devoir » de tenter à nouveau de former un gouvernement, avec pour objectif de « tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année ».

Constituer son équipe gouvernementale ne sera pas chose aisée, le socle commun ayant peu ou prou fait long feu - LR ne participera pas au gouvernement - et Sébastien Lecornu excluant toute personnalité ayant des ambitions présidentielles. Sa longévité n’est pas non plus acquise puisque le Parti communiste, La France insoumise et le Rassemblement national ont d’ores et déjà promis la censure. L’enjeu pour le Premier ministre sera donc de convaincre les socialistes et Les Ecologistes. Tout le débat se cristallise désormais autour de la question de la suspension de la réforme des retraites. Le PS assure qu’aucun accord de non-censure n’a été conclu. De son côté, Sébastien Lecornu affirme que « tous les dossiers évoqués pendant ses consultations avec les partis » seront « ouverts au débat parlementaire ». D’autant que le chef de l’Etat lui a donné « carte blanche ».

Dominique de Villepin réagira à la reconduction par Emmanuel Macron de Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Il évoquera également l’accord de cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas, entré en vigueur hier.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, Chercheur associé au CEVIPOF.

Astrid de Villaines, productrice, présentatrice de Sens politique sur France Culture.

Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match.

Richard Werly, journaliste, correspondant France/Europe pour blick.fr.

Le thème de l'émission :

Lecornu, jusqu'ici tout va mal

Bis repetita. Au terme d’une semaine politique intense, Sébastien Lecornu, éphémère chef du gouvernement démissionnaire, a été reconduit hier soir dans ses fonctions de Premier ministre par Emmanuel Macron. Alors que les négociations se poursuivent aujourd’hui en vue de former à nouveau un gouvernement, les réactions sont nombreuses pour commenter cette situation politique inédite. L’opposition est vent debout. "Jamais un Président n’aura autant gouverné par le dégoût et la colère. Lecornu, démissionné lundi, est de nouveau nommé par Macron vendredi", a réagi sur X la présidente du groupe LFI de l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, a pour sa part dénoncé "un choix inacceptable". Ces deux mouvements ont d’ores et déjà annoncé qu’ils voteront la censure du nouveau gouvernement. Il en sera de même pour le Rassemblement national. "La censure s’impose et la dissolution est plus que jamais incontournable", a affirmé sa cheffe de file Marine Le Pen. Elle voit dans le choix présidentiel de renommer Sébastien Lecornu une "manœuvre".

Le socle sur lequel repose le futur gouvernement s’est effrité. S’il doit pouvoir compter sur le parti Renaissance et sur le Modem, il ne pourra s’appuyer ni sur les LR ni sur le parti d’Edouard Philippe, Horizons, farouchement opposés à toute "suspension" de la réforme des retraites. Or c’est la condition première fixée par les socialistes pour ne pas censurer...

Si la rupture semble consommée entre l’Elysée et l’opposition, elle l’est aussi avec les maires. Ces derniers sont lassés des leçons des responsables nationaux. Une équipe de C dans l’air s’est rendue à dans le Gers, dans la commune rurale d’Éauze. A 700 kilomètres de la capitale, la municipalité a réussi là où les dirigeants nationaux échouent : réduire la dette en un temps record. Pour réaliser ce tour de force, le maire s’est résolu à reporter plusieurs investissements mais aussi à remplacer certains départs à la retraite d’employés communaux. Il a aussi réduit les subventions aux associations. Des mesures radicales qu’il souhaite aujourd’hui voir se produire à l’échelle du pays.

Réduire les dépenses à des conséquences concrètes. L’une d’elle est la fermeture annoncée des lignes de trains de nuit entre Paris, Berlin et Vienne. Ces lignes, très plébiscitées par les usagers, avec un taux d’occupation de 70% en moyenne, sont condamnées suite au non-renouvellement en 2026 d’une subvention publique annuelle de 10 millions d’euros. Ministère des transports, opérateurs ferroviaires, chacun se renvoie la balle. Les usagers, eux, resteront à quai.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.