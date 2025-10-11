recherche
Santé mentale : "20h30 le samedi" explore nos failles, petites et grandes, ce 11 octobre 2025 sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 170
Santé mentale : "20h30 le samedi" explore nos failles, petites et grandes, ce 11 octobre 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 11 octobre 2025 sur France 2, la diffusion du document « À nos failles », une ode aux failles intimes à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

À nos failles

L’artiste Zaho de Sagazan en a fait son cri du cœur : la sensibilité et la vulnérabilité sont aussi nos forces.

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, "20h30 le samedi" explore nos failles, petites et grandes…

D’hier à aujourd’hui, les langues se délient et les tabous s’éloignent, mais il y a encore un peu de chemin pour changer le regard de la société !

Une ode à nos failles illustrée par le parcours d'artistes, celui de Barbara et de Zaho de Sagazan, ou encore le champion de natation Camille Lacourt.

Un récit de Karine Comazzi, Jean-Charles Guichard et Gianni Collot.

Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 17:41
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Suivez nous...