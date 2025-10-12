"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, saison 13, épisode 1 ce 12 octobre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 12 octobre 2025 sur France 2, le premier épisode de la 13ème saison de la série documentaire "Le feuilleton des Français".

Cette série inédite de "13h15 le dimanche" part à la rencontre de Français bien décidés à se faire entendre. Ils se battent au quotidien pour garder leur école, sauver leur commerce, développer leur exploitation...

Saison 13 • Épisode 1

Comme des centaines d'entreprises en France, celle de Catherine, spécialisée dans la lingerie, est en redressement judiciaire. Pour la sauver, elle va lancer une collection de la dernière chance…

Renouer avec une période plus faste, c’est aussi le souhait du club de foot de Sedan qui évolue aujourd’hui en 6e division, mais ne s’interdit pas de rêver d’une nouvelle gloire !

Un épisode signé Peggy Bruguière et Juliette Bondile, coordonné par Edouard Mounier.