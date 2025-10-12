"Affaires sensibles" sur la dissolution de 1997, les coulisses d'un fiasco, dimanche 12 octobre 2025 sur France 2

Dimanche 12 octobre 2025 à 15:10, le magazine "Affaires sensibles" reviendra sur la dissolution de l'Assemblée nationale voulue par Jacques Chirac en 1997 qui n'a jamais eut les effets escomptés : loin de relancer son septennat, elle a contraint le président à la cohabitation...

"Affaires sensibles" dévoile les coulisses de la décision voulue par Jacques Chirac en 1997, aux effets catastrophiques pour celui qui l'avait prise, au point d'être considérée comme la gaffe la plus monumentale de la Ve République.

Le 21 avril 1997, alors qu’il dispose pourtant d’une majorité confortable au palais Bourbon, Jacques Chirac annonce subitement la dissolution de l'Assemblée nationale en direct à la télévision. Objectif : relancer son septennat plombé par les divisions au sein de la droite et par l'impopularité de la politique de rigueur menée par son gouvernement. Mais c’est un tout autre scénario qui va se jouer : la gauche, emmenée par Lionel Jospin, qui témoigne dans ce numéro d’"Affaires sensibles", rafle la mise aux élections législatives et contraint le président à la cohabitation.

Comment un homme qui a passé sa vie à conquérir le pouvoir a-t-il joué son mandat à la roulette russe ? Pour la première fois, les principaux acteurs politiques qui ont participé à ce choix si critiqué en livrent les ressorts : le secrétaire général de l'Elysée de l’époque Dominique de Villepin, le Premier ministre Alain Juppé, le ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré, et la plume de Jacques Chirac, Christine Albanel, racontent sans langue de bois les coulisses de cette décision inattendue.

Comble de l'ironie, "Affaires sensibles" révèle que le fiasco aurait pu être évité, le sondeur Roland Cayrol affirmant que des études secrètes commandées par l'Élysée déconseillaient formellement à Jacques Chirac de se lancer dans cette aventureuse dissolution.

Un documentaire d'Alexandra Colineau, Simon Fichet, Mathias Denizo et Emilie Janin pour FranceTV presse.