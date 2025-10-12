"Appels d'urgence" en immersion avec les pompiers de Nice lundi 13 octobre 2025 sur TFX

Au sommaire du magazine "Appels d'urgence" lundi 13 octobre 2025 à 21:10 sur TFX, le document inédit « Pompiers de Nice : Alerte rouge sur la promenade des Anglais ».

L'été, Nice change de visage. Sa population double avec l'arrivée de millions de touristes. Mais derrière la carte postale, entre accidents, noyades, et blessés en tous genre, c'est une véritable course contre la montre pour les pompiers.

Avec ses 350 000 habitants et plus de 5 millions de visiteurs annuels, la capitale de la Côte d'Azur devient un champ de bataille : accidents de la route, noyades, malaises en pleine canicule, agressions, les appels affluent et les urgences s'enchaînent.

À la caserne de Nice Hancy, située en plein centre-ville, jour et nuit, 14 pompiers se relaient pour aider les victimes.

Nicolas est infirmier pompier, tout comme Pierre et Rikhilde. Ils réalisent les interventions les plus complexes, où le pronostic vital des blessés est engagé. Pendant la période estivale, ils sont sur leur garde. Toujours prêts à intervenir pour sauver des vies.