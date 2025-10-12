recherche
Magazines

"Appels d'urgence" en immersion avec les pompiers de Nice lundi 13 octobre 2025 sur TFX

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 12 octobre 2025 106
"Appels d'urgence" en immersion avec les pompiers de Nice lundi 13 octobre 2025 sur TFX

Au sommaire du magazine "Appels d'urgence" lundi 13 octobre 2025 à 21:10 sur TFX, le document inédit « Pompiers de Nice : Alerte rouge sur la promenade des Anglais ».

L'été, Nice change de visage. Sa population double avec l'arrivée de millions de touristes. Mais derrière la carte postale, entre accidents, noyades, et blessés en tous genre, c'est une véritable course contre la montre pour les pompiers.

Avec ses 350 000 habitants et plus de 5 millions de visiteurs annuels, la capitale de la Côte d'Azur devient un champ de bataille : accidents de la route, noyades, malaises en pleine canicule, agressions, les appels affluent et les urgences s'enchaînent.

À la caserne de Nice Hancy, située en plein centre-ville, jour et nuit, 14 pompiers se relaient pour aider les victimes.

Nicolas est infirmier pompier, tout comme Pierre et Rikhilde. Ils réalisent les interventions les plus complexes, où le pronostic vital des blessés est engagé. Pendant la période estivale, ils sont sur leur garde. Toujours prêts à intervenir pour sauver des vies.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les experts du nettoyage : missions extrêmes&quot; sur RMC Story lundi 13 octobre 2025

"Les experts du nettoyage : missions extrêmes" sur RMC Story lundi 13 octobre 2025

12 octobre 2025 - 12:24

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte - Des vieilles marques à la mode&quot; dimanche 12 octobre 2025 sur TF1

"Reportages découverte - Des vieilles marques à la mode" dimanche 12 octobre 2025 sur TF1

12 octobre 2025 - 11:41

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 12 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 12 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

11 octobre 2025 - 19:40 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...