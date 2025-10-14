"Ça se discute" mercredi 15 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Estelle Denis sur RMC Life

L'émission "Ça se discute", diffusée de 1994 à 2009 sur France 2, fera son grand retour à la télévision mercredi 15 octobre 2025 à 21:10 sur RMC Life.

Générique, décor, oreillette, thèmes singuliers, invités étonnants, discours rares et échanges nourris… "Ça se discute" était l’émission phare des années 90 présentée par Jean-Luc Delarue, qui a marqué la télé et la société.

Le 15 octobre 2025, la chaîne RMC Life lui redonne vie avec Estelle Denis aux commandes.

Retrouvez "Ça se discute" à 21:10 pour une grande soirée autour d’un long reportage sur un thème de société, suivi d’échanges en plateau. Estelle Denis questionnera nos invités sur leurs choix de vie, accompagnée d’un spécialiste pour informer et conseiller. Une célébrité sera grand témoin et un ancien invité racontera son parcours depuis sa première venue.

Pour cette première édition, "Ça se discute" s’intéresse à un sujet poignant : chaque année en France, 60 000 personnes disparaissent soudainement, laissant famille et proches dans l’angoisse et le doute. Où chercher ? Qui appeler ? Que faire ? Et comment savoir si la disparition est volontaire ?

Autant de questions abordées grâce aux témoignages des invités d'Estelle Denis :

Sandrine, maman de Louenn, adolescent disparu en Espagne.

Vincent, financier expatrié dont les enfants ont été kidnappés.

Sabrina, à la recherche de son compagnon disparu en décembre 2023.

Sylvie, détective bénévole ayant résolu 28 affaires sur 30.

Diary, qui a tout quitté du jour au lendemain malgré un brillant parcours scolaire.

Cinq invités, cinq histoires fortes, sous le regard de Dominique Rizet, journaliste et expert Police-Justice, à la tête de "Faites entrer l’accusé" sur RMC Découverte.