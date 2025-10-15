"C à vous" mercredi 15 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 15 octobre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 15 octobre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Retraites, budget, motions de censure…

Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Roselyne Bachelot dénonce les abus sexuels au sein de l'Église

Roselyne Bachelot, pour son livre “Une omerta française” aux éditions Plon.

20:00 C à vous, la suite

Michèle Laroque et Kad Merad, pour la pièce de théâtre “L’âge bête” aux Folies Bergère.

Moguiz, pour son spectacle “Coucou !” en tournée dans toute la France.

Benjamin Biolay, pour la sortie de son album “Le Disque bleu”.

Dans la cuisine de C à vous

Nabil Zemmouri, @chef_n_zem sur Instagram.