"Quotidien" vendredi 17 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 17 octobre 2025 245
"Quotidien" vendredi 17 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 17 octobre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 17 octobre 2025 :

Michael Goldman, Sofia Morgavi, Marlène Schaff, Ladji Doucouré, Jonathan Jenvrin et Alain Degois pour le lancement de la "Star Academy" samedi soir sur TF1.

Byilhan et Nicotine, vidéastes.

Dernière modification le vendredi, 17 octobre 2025 19:00
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Vendredi
La pièce "Folle Amanda" avec Michèle Bernier et Arielle Dombasle sur France 4 dimanche 19 octobre 2025

"Quelle époque !" samedi 18 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

